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Безопасность маркета

Мы не храним данные на серверах КРАКЕН.
На маркетплейсе представлена уникальная система безопасности.

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Команда маркетплейса КРАКЕН

Модераторы маркетплейса - профессионалы своего дела, с большим опытом.
Быстрый разбор диспутов.

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Стабильный доступ к маркету

Сайт маркетплейса КРАКЕН не падает от DDOS-атак.
Cтабильный доступ к ресурсу, без перебоев и ошибок 24\7.

Инструкция для входа на площадку КРАКЕН

VPN приложения для входа

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА:

• Скачать RISEUP VPN.
Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение.

Для мобильных устройств:

• Скачать VPN - IPHONE | ANDROID
После окончания установки, запустить приложение и установить соединение.

Инструкция для использования Onion\Tor ссылок

Для компьютера:

• Скачать TOR BROWSER.
После открытия, программа самостоятельно настроит соединение. При необходимости, настройте мосты.

Для мобильных устройств:

• Скачать TOR - IPHONE | ANDROID
При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних функций приложения.

ORBOT для IPHONE Обязательно для iphone, использовать связку Orbot + Onion Браузер

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Уважаемые пользователи, чтобы иметь стабильный доступ к площадке, обязательно сохраните нашу тор ссылку! Для этого нажмите кнопку ниже.






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