Безопасность маркета
Мы не храним данные на серверах КРАКЕН.
На маркетплейсе представлена уникальная система безопасности.
Команда маркетплейса КРАКЕН
Модераторы маркетплейса - профессионалы своего дела, с большим опытом.
Быстрый разбор диспутов.
Стабильный доступ к маркету
Сайт маркетплейса КРАКЕН не падает от DDOS-атак.
Cтабильный доступ к ресурсу, без перебоев и ошибок 24\7.
Инструкция для входа на площадку КРАКЕН
VPN приложения для входа
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА:
• Скачать RISEUP VPN.
Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение.
Для мобильных устройств:
• Скачать VPN - IPHONE | ANDROID
После окончания установки, запустить приложение и установить соединение.
Инструкция для использования Onion\Tor ссылок
Для компьютера:
• Скачать TOR BROWSER.
После открытия, программа самостоятельно настроит соединение. При необходимости, настройте мосты.
Для мобильных устройств:
• Скачать TOR - IPHONE | ANDROID
При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних функций приложения.
ORBOT для IPHONE Обязательно для iphone, использовать связку Orbot + Onion Браузер