VPN приложения для входа

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА:



• Скачать RISEUP VPN.

Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение.



Для мобильных устройств:



• Скачать VPN - IPHONE | ANDROID

После окончания установки, запустить приложение и установить соединение.